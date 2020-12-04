دواء جديد لكورونا

2020/12/04 | 23:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبر سار جديد يضاف إلى الجهود المبذولة للقضاء على وباء كوفيد-19، فقد اكتشف علماء في جامعة جورجيا الأميركية عقارا مضادا للفيروسات وصفوه بأنه سيغير "قواعد اللعبة" إلى حين توافر لقاح للمرض.

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