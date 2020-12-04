مسؤول عراقي: انخفاض الغاز من الجانب الإيراني لن يؤثر على إمدادات البصرة

2020/12/04 | 23:47 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد علاء حليم الموسوي، عضو الهيئة الإدارية في مجلس إدارة مديرية إنتاج الطاقة الكهربائية في محافظة البصرة، أن انخفاض الغاز في الأنابيب لن يؤثر على تجهيز المحافظة بالطاقة الكهربائية.وأوضح علاء حليم الموسوي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء …

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