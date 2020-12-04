"فيتش" تتوقع تراجع خام برنت إلى 45 دولاراً في 2021

2020/12/04 | 23:47 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تراجع سعر خام برنت إلى 45 دولاراً في العام المقبل على الرغم من التطورات الإيجابية بشأن لقاح كورونا.

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