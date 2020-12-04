الحشد الشعبي يحبط تعرضاً لداعش شرق صلاح الدين

2020/12/04 | 23:47 - المصدر: بغداد اليوم

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#عاجل ⭕ اللواء 88 بالحشد الشعبي يحبط تعرضا لداعش شرق صلاح الدين

◾احبطت قوات اللواء 88 بالحشد الشعبي، مساء اليوم الجمعة، تعرضا لفلول "داعش" الارهابي على إحدى نقاط اللواء بالقرب من تلال حمرين شرق محافظة صلاح الدين.

◾وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا.

هيئة الحشد الشعبي 4 / 12 / 2020

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