الاستخبارات تطيح بـ 'إرهابيين' من داعش في كركوك وصلاح الدين

2020/12/05 | 10:49 - المصدر: NRT عربية

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قوات أمنية

فوتو: ارشيف

منذ 4 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت وزارة الداخلية، السبت، عن إلقاء القبض على ثلاثة عناصر من داعش في محافظتي كركوك وصلاح الدين.

وذكرت الوكالة في بيان اليومن 5 كانون الأول 2020، ان "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات شرطة الطاقة/ شعبة استخبارات نفط الشمال في وزارة الداخلية، تمكنت من القاء القبض على ثلاثة إرهابيين مطلوبين وفق المادة (4/ ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية".

وأضاف البيان أن "احدهم محكوم بالاعدام غيابيا والاخر شقيق أحد قادة داعش بمايسمى قاطع كركوك وقد تمت عملية القبض على اثنين منهم في محافظة صلاح الدين والثالث في محافظة كركوك بعد التنسيق مع الاجهزة الامنية في قاطع المسؤولية وفق مذكرات قبض".

وأشار إلى انه تم تسليمهم لجهات الطلب بموجب وصل استلام اصولي.

ر.إ

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