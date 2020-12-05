بي ام دبليو X7 موديل 2022 تظهر بصور تجسسية مثيرة للجدل

2020/12/05 | 10:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكن بعض المصورين مؤخراً من إلتقاط صور تجسسية لسيارة بي ام دبليو X7 موديل 2022 المحدثة أثناء سيرها في شوارع مدينة ميونيخ الألمانية بتصميم يثير الجدل بشكل كبير.

تحديث منتصف العمر

بحسب الصور نجد أن الاس يو في الفاخرة من بي ام دبليو تأتي مع تحديث منتصف العمر على واجهتها الأمامية التي كانت مموهة، حيث بدا من الملاحظ نقل المصابيح الأمامية للأسفل قليلاً مع تعديل الشبك وإضافة غطاء محرك ورفارف جديدة، إضافة إلى منافذ تهوئة سفلية محدثة مع مصابيح ضباب مدمجة.

في حين لم تحصل الخلفية على تغييرات تذكر وذلك بحسب ما كان من الممكن إستنتاجه من خلال التمويه، حيث بقيت المصابيح الخلفية بنفس التصميم مثل من الموديل السابق وما زالت متصلة ببعضها بشريط كرومي.



والأمر نفسه مع المصد الخلفي الذي بقي كما هو.



لكن ذلك لا يعني أننا لن نشهد تغييرات بسيطة عند إطلاق النسخة الإنتاجية في نهاية العام القادم.

في السياق عينه من المتوقع أن تشهد هذه السيارة عدة تحديثات داخلية أيضًا، وربما تكون على منصة الترفيه المعلوماتي التي من الممكن أن تصبح أكثر تطوراً، أو على شاشة العدادات الرقمية، أو الإثنين معاً، إلى جانب توفر المزيد من خيارات الكسوة والزخارف الداخلية.

كذلك تشير التوقعات أن تبقى نسخة M50i هي الأعلى بين فئات بي ام دبليو X7 موديل 2022 دون تقديم نسخة M عالية الأداء، وذلك مع خيار لمحرك هايبرد قابل للشحن.

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