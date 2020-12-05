وكالة الاستخبارات: القبض على 3 ارهابيين في كركوك وصلاح الدين

2020/12/05 | 10:49 - المصدر: قناة التغيير

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وكالة الاستخبارات تلقي القبض على ثلاثة ارهابيين في كركوك وصلاح الدين

تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة…

تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية العراقية‏ في الجمعة، ٤ ديسمبر ٢٠٢٠

تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات وزارة الداخلية من القاء القبض ثلاثة إرهابيين مطلوبين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب

وأكدت الوكالة في بيان، أن المطلوبين ينتمون لداعش، أحدهم محكوم بالإعدام غيابيا والاخر شقيق أحد قادة داعش بما يسمى قاطع كركوك، مبينة أن عملية القبض تمت على اثنين منهم في محافظة صلاح الدين والثالث في كركوك بعد التنسيق مع الاجهزة الامنية في قاطع المسؤولية وفق مذكرات قبض، وتم تسليمهملجهات الطلب بموجب محضر استلام اصولي.

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