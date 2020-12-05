قطر متفائلة تجاه حل الازمة الخليجية والسعودية ترحب بالوساطة الامريكية الكويتية

2020/12/05 | 10:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الجمعة، إن “قطر متفائلة تجاه حل الأزمة الخليجية”.وأضاف، في نقاش عبر الفيديو مع جلسة منتدى روما السادس لحوار المتوسط، أن أي نوع من التسويات للأزمة يجب أن يكون شاملا … Readmore

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