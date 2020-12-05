وزير النقل العراقي: الخطوط الجوية العراقية أصبحت شركة خاسرة بسبب كورونا

2020/12/05 | 10:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير النقل ناصر حسين الشبلي، أن الخطوط الجوية العراقية بدأت منذ أربعة أشهر جراء الأوضاع التي رافقت جائحة كورونا تتحول إلى شركة “خاسرة”.ونقلت صحيفة الصباح الرسمية عن الشبلي قوله إن الحكومة تدعم حالياً شركة الخطوط الجوية العراقية لعبور … Readmore

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