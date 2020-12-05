2020/12/05 | 10:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد..

كشف عضو لجنة الخدمات النيابية عباس يابر العطافي ، السبت ، عن قرب إحالة ملفات فساد جديدة للقضاء ، مشيرا إلى أن لجنته لن تتهاون في ملاحقة شتى انواع الفساد والمتورطين ايا كان منصبهم ومكانتهم .

وقال العطافي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “لجنة الخدمات في مجلس النواب تعتزم خلال الأيام القادمة احالة ملفات فساد جديدة كلفت الدولة مليارات الدنانير”.

وأضاف أن “الفساد لايزال مستشريا في جميع مفاصل الدولة بما في ذلك الدوائر الخدمية مما يكلف الدولة خسارة المليارات من الدنانير”.

وأشار إلى أن “أبرز قضايا الفساد ملف بيع اراضي الدولة بعقود زراعية مزورة وملف مشاريع خدمية ستطرح على طاولة القضاء قريبا”.



انتهى/25ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخدمات النيابية: ملفات فساد جديدة كلفت الدولة المليارات على طاولة القضاء) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخدمات النيابية: ملفات فساد جديدة كلفت الدولة المليارات على طاولة القضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).