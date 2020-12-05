الاتحاد الاوروبي يوقف المفاوضات مع بريطانيا حول بريسكت بسبب خلافات كبيرة

2020/12/05 | 11:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ونظيره البريطاني ديفيد فروست، إن المحادثات توقفت “بسبب خلافات كبيرة”.وكتب بارنييه، في حسابه عبر تويتر: “بعد أسبوع واحد من المفاوضات المكثفة في لندن، جنبًا إلى جنب مع ديفيد فروست، … Readmore

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