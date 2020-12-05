الامم المتحدة ترفع مذكرة احتجاج على فرنسا لتقصيرها تجاه عوائل داعش الفرنسيين في سوريا

2020/12/05 | 11:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت لجنة للأمم المتحدة أن لفرنسا مسؤوليات حيال أطفال داعش الفرنسيين المحتجزين في سوريا، وهي لا تتخذ التدابير اللازمة لحمايتهم في حين أنهم يواجهون مخاطر كبرى.وفي مذكرة صدرت في الثاني من تشرين الثاني ونشرتها صحيفة “ليبيراسيون” ، تعتبر لجنة … Readmore

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