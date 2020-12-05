التحالف الدولي يدمر خمسة أوكار لـ'داعش' في جبال مكحول

2020/12/05 | 11:06 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، عن تدمير خمسة أوكار لتنظيم "داعش" بضربة جوية في جبال مكحول.

وقالت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "بأمر من قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية في سلسلة جبال مكحول".وأضافت أن الضربة "أسفرت عن تدمير خمسة أوكار لعناصر عصابات داعش الإرهابية، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".

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