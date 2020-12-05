المعموري: شبهات حول عقبات غير مبررة أمام انجاز ميناء الفاو .. على الكاظمي التدخل شخصياً

2020/12/05 | 11:06 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

دعا رئيس تحالف سائرون في محافظة ديالى وعضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية النائب برهان المعموري، السبت، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى التدخل شخصياً لمتابعة إجراءات استئناف العمل في ميناء الفاو.

وقال المعموري في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “يعد مشروع ميناء الفاو الكبير من أهم المشاريع الاستراتيجية التي ستحدث قفزة كبيرة في حجم المدخلات المالية للبلاد، وتسهم في إحداث نقلة نوعية على مستوى التجارة والنقل الدولي والداخلي”.

وأضاف: “إلا أننا لاحظنا طوال المدة الماضية أن هنالك شبهات تدور حول بعض الشخصيات المسؤولة عن هذا الملف الحساس وهي تحاول التسويف والمماطلة ووضع العقبات غير المبررة أمام استئناف العمل في هذا المشروع”.

ودعا المعموري رئيس مجلس الوزراء إلى “التدخل شخصياً ومتابعة الإجراءات للإسراع بالتعاقد مع أي شركة مؤهلة شرط أن يكون التنفيذ وفق المواصفات التي حددها المستشار الإيطالي المختص”.



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