محافظة بغداد تعتزم إنشاء مناطق للتبادل التجاري قرب مداخل العاصمة

2020/12/05 | 11:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

كشف محافظ بغداد، محمد جابر العطا، اليوم السبت، عن عزم المحافظة إنشاء مناطق للتبادل التجاري قرب مداخل العاصمة.

وقال العطا لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"المحافظة وبتوجيه من الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعمل على انشاء مناطق تبادل تجاري بالقرب من مداخل العاصمة الخمسة ،التي تربطها بباقي المحافظات"، لافتاً إلى أن "المحافظة تعمل على إيجاد الأراضي المناسبة بالقرب من الخطوط السريعة الداخلة إلى بغداد ،ويجب أن تكون كبيرة ،ولاتقل عن 100دونم لتكون مناسبة كمواقع تبادل تجاري".

ولفت إلى أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن إطار سعي الحكومة في الحفاظ على شوارع العاصمة من مركبات الحمل ذات الحمولات الكبيرة جداً التي تؤثر بشكل واضح للعيان في أغلب شوارع بغداد"، مبيناً أن "مناطق التبادل التجاري يجب أن تكون قبل دخول بغداد بمسافة ليست ببعيدة".

وأضاف العطا أن "قرب وبعد مناطق التبادل التجاري يجب أن تكون بحسب المنطقة والأرض المناسبة التي تصلح لهذا الغرض ،وأن تكون أراضي خالية من العوارض وغير مستصلحة زراعياً"، مشيراً إلى أن "مسؤولي المحافظة قاموا بعمل جولة حول مداخل بغداد مع ممثلين عن رئاسة الوزراء الأمانة العامة ،ووزارة الإسكان والبلديات في سبيل إيجاد هذه المناطق".

وأوضح أن "العمل ما زال جارياً لانشاء هذه المناطق بالتزامن مع إعداد خريطة جديدة لتطوير مداخل بغداد"، مبيناً أن "أغلب الآراء تتجه صوب طرح هذا المشروع للاستثمار ،لأنه يحتاج إلى مبالغ كبيرة، لاسيما أن كل مدخل سيكون بطول لا يقل عن 35 كيلو متراً، إضافة إلى الحاجة إلى طريق عريض لاستيعاب الشاحنات الداخلة والخارجة ،وأبنية خدمية على جانبي الطريق وسيطرات للتفتيش".

وشدد العطا على أن "هذا المشروع يخدم المستثمر الذي سيعمل أيضاً على تطوير المداخل والاستفادة من مناطق التبادل التجاري لتكون بمثابة سوق حرة بالقرب من العاصمة، وهذا يتطلب الكثير من الخدمات كالمخازن المبردة والمطاعم"، لافتاً إلى أن "هذا المشروع كان من المفترض إنجازه ضمن خطة العام الحالي ،إلّا أن الوضع المالي الذي تمر به البلاد حال دون إنجازه"".

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