الزيارة الثانية خلال أيام.. الأعرجي والأسدي يصلان إلى محافظة ذي قار

2020/12/05 | 11:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وصل مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، ورئيس جهاز الأمن الوطني، عبدالغني الأسدي السبت، إلى محافظة ذي قار، في زيارة هي الثانية خلال أيام.

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