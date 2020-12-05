من الآن.. بايدن يريد تقديم مساعدات للأميركيين المتضررين من كورونا

2020/12/05 | 11:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعدما توقّع أن يكون فصل الشتاء "قاتماً"، دعا الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، الجمعة، إلى تقديم مساعدة للأميركيّين "منذ الآن"، في ظلّ الأرقام "السيئة" التي سجّلها سوق العمل في نوفمبر بسبب عودة ظهور كوفيد-19.

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