عمره 104 أعوام.. جندي أمريكي شارك بالحرب العالمية الثانية ينتصر على كورونا

2020/12/05 | 11:09 - المصدر: بغداد اليوم

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انتصر الرائد في الجيش الأمريكي "ووتن"، البالغ من العمر 104 أعوام وبعد نجاته من الحرب العالمية الثانية، على فيروس كورونا المستجد.

وأفادت وكالة أسوشيتيدس برس، بأن "ووتن غادر المستشفى على كرسي متحرك، في حفل شارك فيه كل العاملين في المستشفى".

وقالت هولي ووتن ماكدونالد، حفيدة ووتن: "أنا ممتنة فقط لأنهم تمكنوا من علاجه بسرعة كبيرة، إنه أمر مدهش أن ينجو رجل يبلغ من العمر 104 أعوام من فيروس كورونا".

وأضافت، أن "جدها، الذي عمل مع شركة يو إس ستيل في برمنغهام بعد الحرب، أثبتت إصابته بفيروس كورونا في 23 تشرين الثاني بعد ما أصيبت والدتها - ابنته – بالمرض".

واشارت الحفيدة إلى أن "ووتن تلقى جرعة من العلاج بالأجسام المضادة أحادية النسيلة المعتمدة حديثاً، ولكنه كان مجهد جسديا في اليوم التالي وكان لا بد من نقله إلى المستشفى".

وأكملت قائلة: "وبعد نقله للمستشفى في غضون 24 ساعة كان أفضل"، مضيفة أن "مستويات الأكسجين في الدم لجدها جيدة ورئتيه صافية".

وخدم الرائد ووتن في الجيش الأمريكي لعدة سنوات في الخارج، كما بنى خطوطًا للسكك الحديدية وعمل في عربات السكك الحديدية في باريس خلال الأربعينيات.

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