بسبب قانون التبديلات.. كلوب ينتقد مسؤولي

2020/12/05 | 11:25 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]انتقد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول مسؤولي رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، متهما إياهم "بتجاهل صحة اللاعبين" بسبب قانون التبديلات.

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