لسبب “مجهول”.. صادرات العراق من النفط إلى اميركا تنخفض إلى “الصفر”!

2020/12/05 | 11:26 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلنت ادارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم السبت، ان صادرات النفط العراقية لامريكا إنخفضت الى الصفر خلال الاسبوع الماضي.

وقالت الادارة في تقرير ان “امريكا لم تستورد أي برميل من النفط الخام من العراق خلال الاسبوع الماضي بعد ان استوردت 197 الف برميل يوميا في الاسبوع الذي سبقه”.

واضافت ان “الواردات الامريكية من النفط الخام ارتفعت خلال الاسبوع الماضي بمقدار 152 الف برميل يوميا لتصل الى 4.984 مليون برميل يوميا”، مبينة ان “اكثر الايرادات النفطية لامريكا جاءت من كندا وبمقدار 3.631 مليون برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت الايرادات منها 534 الف برميل يوميا، ثم كولومبيا وبايرادات بلغت 285 الف برميل يوميا”.

واشارت الى ان “الايرادات الامريكية من النفط الخام من البرازيل بلغت 186 الف برميل يوميا، وبلغت الايرادات من نيجيريا بمقدار 149 الف برميل يوميا ومن الاكوادور 126 الف برميل يوميا، فيما انخفضت ايراداتها بشكل كبير من السعودية لتصل الى 73 الف برميل يوميا بعد ان كانت 293 الف برميل يوميا خلال الاسبوع الذي قبل الفائت”.

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