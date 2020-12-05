كبرياء وتحامل.. أيقونة الرومانسية في رواية عمرها 200 عام

2020/12/05 | 11:33 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الريف الإنجليزي المغمور بغروب الشمس الذهبي وندى الصباح الضبابي، بيت فخم، حفلة كبيرة، وفتاة تجلس وحيدة بينما الرقص يتواصل على مقربة منها، تسمع شابا وسيما يصفها بأنها “ليست بالجمال الذي يجعله يدعوها للرقص”، فتعبر لأختها بغيظ “كيف أهان هذا … Readmore

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