أنقرة ترحب بالتقارب الخليجي لحل الأزمة مع قطر

2020/12/05 | 11:34 - المصدر: قناة التغيير

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رحّبت تركيا بالتقدّم المُحرز لحلّ الأزمة الخليجية، بين دول السعودية والامارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى

وأعربت وزارة الخارجيّة التركيّة في بيان عن بالغ رضاها حيال التطوّرات الإيجابيّة التي شهدتها الأيّام الأخيرة في سبيل حلّ الأزمة المستمرّة منذ حزيران ألفين وسبعة عشر في منطقة الخليج.

وقدمت أنقرة شكرها للكويت على جهودها المبذولة في هذا الإطار، داعيةً إلى إنهاء العقوبات المفروضة على قطر، وحل الأزمة عبر الحوار، من دون شروط مسبقة.

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