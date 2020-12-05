صدور أمر ديواني بتأليف لجنة إعلان سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية

2020/12/05 | 11:35 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، السبت، الأمر الديواني الخاص بتأليف اللجنة التحضيرية لإعلان سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية.

وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “اللجنة التي يترأسها محافظ صلاح الدين، ستتولى المهمات المنصوص عليها في القانون رقم (10 لسنة 2020) قانون التعديل الأول لقانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية رقم (5 لسنة 2018)”.

وأضاف البيان أن “اللجنة تضم في عضويتها كل من ممثل عن العتبة العسكرية نائباً لرئيس اللجنة ،وقائممقام قضاء سامراء أميناً للسر، إضافة إلى مدير بلدية قضاء سامراء ،وممثل عن الهيأة العامة للآثار والتراث في وزارة الثقافة، وممثل عن جامعة سامراء”.



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