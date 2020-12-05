العراق يدشن أولى خطوات رفع انتاج النفط ويستعد لحصد الأرباح الإضافية.. كم سيضاف إلى ايرادته الشهرية؟

2020/12/05 | 11:37 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

يستعد العراق لأول جولة لزيادة ارباح اضافية على ايرادات النفط، بعد توصل دول اوبك الى اتفاق لرفع الانتاج 500 ألف برميل يوميًا.

وأعلن وزير النفط إحسان عبد الجبار، اليوم السبت رفع معدل إنتاج النفط الخفيف، لتحقيق إيرادات مالية إضافية للدولة.

وقال بيان للوزارة إن “عبد الجبار زار شركة نفط البصرة ووجه بتعظيم إنتاج النفط الخفيف من أجل تحقيق إيرادات مالية دعماً لخزينة الدولة”، مؤكدًا على “أهمية تعظيم الانتاج الوطني من النفط الخفيف، من أجل تحقيق إيرادات مالية إضافية تدعم الخزينة والاقتصاد الوطني”.

ووجه عبد الجبار، بحسب البيان، “المسؤولين في شركة نفط البصرة بضرورة التعجيل بمشاريع تحسين مواصفات النفط الخام، لاهميته في عملية تسويقه في الاسواق العالمية “، مشددا على “منح الاولولية للعمالة المحلية في المشاريع والحقول النفطية، والاستفادة من الخبرات الاجنبية والتعاون تنفيذاً للاهداف المشتركة في تطوير الصناعة النفطية والغازية في البلاد”.

من جهته قدم معاون مدير عام شركة نفط البصرة خالد حمزة بحسب البيان، عرضاً عن “اهم مشاريع تطوير الحقول النفطية والنسب المتحققة”، مؤكدأً “حرص العاملين في الشركة على تجاوز جميع التحديات والصعوبات من أجل تحقيق خطط إدامة وتطوير الانتاج والصادرات النفطية”.

ويوم أمس، شهد سعر نفط البصرة الخفيف ارتفاعاً تجاوز 49 دولاراً للبرميل الواحد.

وكان يتأمل العراق ان يرفع انتاجه مطلع العام القادم بحسب اتفاق اوبك، 257 ألف برميل اضافي يوميًا مايعني دخول واردات بأكثر من 10 مليون دولار اضافية، إلا أن اتفاق اوبك جاء على رفع انتاج “ضئيل” يبلغ 500 الف برميل لكل الدول مجتمعة.

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