2020/12/05 | 11:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، السبت، الأمر الديواني الخاص بتأليف اللجنة التحضيرية لإعلان سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية.

وذكر بيان صدر عن الأمانة، تلقى "ناس" نسخة منه، (5 كانون الأول 2020)، أنه "ستتولى اللجنة التي يترأسها محافظ صلاح الدين، المهمات المنصوص عليها في القانون رقم (١٠ لسنة ٢٠٢٠) قانون التعديل الأول لقانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية رقم (٥ لسنة ٢٠١٨)".

وأضاف، أن "اللجنة تضم في عضويتها كل من ممثل عن العتبة العسكرية نائباً لرئيس اللجنة وقائمقام قضاء سامراء أميناً للسر، إضافة إلى مدير بلدية قضاء سامراء وممثل عن الهيئة العامة للآثار والتراث في وزارة الثقافة، وممثل عن جامعة سامراء".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحديد أعضاء اللجنة الخاصة بإعلان سامراء عاصمة للحضارة الإسلامية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحديد أعضاء اللجنة الخاصة بإعلان سامراء عاصمة للحضارة الإسلامية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).