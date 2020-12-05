بالرصاص والعبوات الناسفة.. نجاة 4 نشطاء عراقيين من محاولات اغتيال

2020/12/05 | 11:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر للحرة إن ناشطين في الحراك الشعبي المطالب "بالإصلاح ومحاسبة الفاسدين وقتلة المتظاهرين" تعرضوا لمحاولات اغتيال في مناطق متفرقة من وسط وجنوب العراق الليلة الماضية،

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