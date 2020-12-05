2020/12/05 | 11:40 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الحكومة المحلية لمحافظة المثنى، السبت (5 كانون الأول 2020)، استعدادها لافتتاح منفذ ’’الجميمة’’ الحدودي المغلق مع السعودية، بعد اسبوعين من افتتاح منفذ عرعر في الأنبار.

وقالت مديرية شرطة المثنى، في بيان إن “رئيس اللجنة الأمنية أحمد منفي جودة محافظ المثنى وقائد شرطة المحافظة العميد عبد الرضا كاطع فهد وبرفقتهم مدراء اقسام قيادة الشرطة والأجهزة الأمنية والرقابية والاستخبارية وبحضور قائم مقام السلمان وامر اللواء الحادي عشر في قيادة قوات حرس الحدود”.

وأكد محافظ المثنى، احمد جودة وفقاً للبيان ان “الوضع الأمني مستتب في محافظة المثنى، في مناطق البادية التي تشهد حركة سياحية داخلية وخارجية”.

وشدد على أن “الحكومة المحلية على استعداد لافتتاح منفذ الجميمة الحدودي مع المملكة العربية السعودية الذي سيساهم في توفير آلاف فرص العمل لأبناء المثنى، واقامة الكثير من المشاريع التنموية التي ستطور اقتصاد المحافظة”.

من جانبه، أوضح قائد الشرطة، العميد عبد الرضا كاطع فهد أن “قيادة الشرطة مستعدة لتأمين الشريط الحدودي مع السعودية وسوف تكون هناك قوات كافية لسد كافة الثغرات وتوفير الحماية الكافية لكافة المنشآت الحدودية التي ستقام على جميع مقتربات المنفذ وكذلك تأمين كل المناطق المحيطة به وبالطريق الرابط بين مركز المحافظة والمنطقة الحدودية”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استعدادات لفتح منفذ الجميمة في المثنى مع السعودية 7 SKY TV.

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