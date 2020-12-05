العراق يرفع معدل إنتاج نفط البصرة الخفيف

2020/12/05 | 11:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

أعلن وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، السبت (5 كانون الأول 2020)، رفع معدل إنتاج النفط الخفيف، لتحقيق إيرادات مالية إضافية للدولة.

وقال بيان للوزارة، تلقته (بغداد اليوم)، إن "عبد الجبار زار شركة نفط البصرة ووجه بتعظيم إنتاج النفط الخفيف من أجل تحقيق إيرادات مالية دعماً لخزينة الدولة".

وأكد الوزير، على "أهمية تعظيم الانتاج الوطني من النفط الخفيف، من أجل تحقيق إيرادات مالية إضافية تدعم الخزينة والاقتصاد الوطني".

ووجه عبد الجبار، بحسب البيان، "المسؤولين في شركة نفط البصرة بضرورة التعجيل بمشاريع تحسين مواصفات النفط الخام، لاهميته في عملية تسويقه في الاسواق العالمية ".

وشدد على "منح الاولولية للعمالة المحلية في المشاريع والحقول النفطية، والاستفادة من الخبرات الاجنبية والتعاون تنفيذاً للاهداف المشتركة في تطوير الصناعة النفطية والغازية في البلاد".

من جهته قدم معاون مدير عام شركة نفط البصرة خالد حمزة بحسب البيان، عرضاً عن "اهم مشاريع تطوير الحقول النفطية والنسب المتحققة"، مؤكدأً "حرص العاملين في الشركة على تجاوز جميع التحديات والصعوبات من أجل تحقيق خطط إدامة وتطوير الانتاج والصادرات النفطية".

ويوم أمس، شهد سعر نفط البصرة الخفيف ارتفاعاً تجاوز 49 دولاراً للبرميل الواحد.

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