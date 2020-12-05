خاص بالعالم .. تفاصيل زيارة اللواء قاآني للعراق 

2020/12/05 | 11:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل اسبوعين نشرت بعض وسائل الاعلام الخارجيية انباء عن قيام قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية اللواء اسماعيل قاآني بزيارة الى العراق مدعية ...

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