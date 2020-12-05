2020/12/05 | 11:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن جهاز الامن الوطني، السبت، عن القبض على امرأة بتهمة انتمائها لـ "داعش" في جنوب محافظة صلاح الدين.وذكر بيان للجهاز, تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ، أنه "بعملية استخبارية، وبعد ورود معلومات دقيقة، ألقت مفارز جهاز الأمن الوطني، في جنوب محافظة صلاح الدين، القبض وفق مذكرة قضائية على إرهابية مطلوبة وفق أحكام المادة ٤ إرهاب لانتمائها لعصابات داعش، وامتلاكها مضافة لتقديم الدعم اللوجستي لعناصر التنظيم الإرهابي".واضاف البيان أنه "جرى تدوين اقوالها اصولياً، بعدما اعترفت بمساندة العناصر الإرهابية، وتوفيرها الدواء والغذاء أثناء استهدافهم للقوات الامنية"، مؤكدا "تم احالتها الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقها"./انتهى10

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على امرأة في صلاح الدين..قدمت المساعدة لارهابي داعش) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على امرأة في صلاح الدين..قدمت المساعدة لارهابي داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).