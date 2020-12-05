المعموري يطالب رئيس الوزراء بمتابعة اجراءات استئناف العمل بميناء الفاو

2020/12/05 | 11:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / طالب رئيس تحالف سائرون في محافظة ديالى عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية النائب برهان المعموري رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتدخل لمتابعة إجراءات استئناف العمل في ميناء الفاو.وقال في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه “يعد مشروع ميناء الفاو الكبير من أهم المشاريع الاستراتيجية التي ستحدث قفزة كبيرة في حجم المدخلات المالية للبلاد، وتسهم في إحداث نقلة نوعية على مستوى التجارة والنقل الدولي والداخلي”.وأضاف: “إلا أننا لاحظنا طوال المدة الماضية أن هنالك شبهات تدور حول بعض الشخصيات المسؤولة عن هذا الملف الحساس وهي تحاول التسويف والمماطلة ووضع العقبات غير المبررة أمام استئناف العمل في هذا المشروع”.ودعا المعموري رئيس مجلس الوزراء إلى “التدخل شخصياً ومتابعة الإجراءات للإسراع بالتعاقد مع أية شركة مؤهلة شرط أن يكون التنفيذ وفق المواصفات التي حددها المستشار الإيطالي المختص”./انتهى

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