في الشتاء.. 5 أغذية مفيدة لمواجهة التهاب الحلق

2020/12/05 | 11:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تكثر خلال فصل الشتاء الإصابات بالتهاب الحلق الذي ينجم غالبا عن عدوى بكتيرية، وترافقه أعراض شبيهة بالزكام.

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