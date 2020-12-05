2020/12/05 | 11:48 - المصدر: الفرات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {دولية: الفرات نيوز} تكثر خلال فصل الشتاء الإصابات بالتهاب الحلق الذي ينجم غالبا عن عدوى بكتيرية، وترافقه أعراض شبيهة بالزكام.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في الشتاء.. 5 أغذية مفيدة لمواجهة التهاب الحلق) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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