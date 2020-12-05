بالوثائق.. الكاظمي يؤسس مجلساً تتلخص مهامه بـ11 فقرة

2020/12/05 | 11:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وافق رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، على تأسيس مجلس رؤساء الهيئات المستقلة والجهات غير المرتبطة بوزارة وتتلخص مهامه بـ11 فقرة.

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