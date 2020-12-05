حقيقة الانتخابات في أشباه المستعمرات:تونس نموذجا - الديمقراطية الجديدة(النشرة الشهرية)

2020/12/05 | 11:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الديمقراطية_الجديدة(النشرة_الشهرية) مقدّمة: تعُد تونس ما يقارب 11مليون ساكنا(10ملايين و982 ألفا و754 نسمة حسب تعداد اكتوبر2014) ويبلغ عدد الناخبين 7 ملايين و155 ألفا لكن لم يصوّت إلاّ 59 بالمائة من المسجلين بحيث بلغت نسبة المشاركة في انتخابات -2019- 41,3 بالمائة فقط وبذلك فان نسبة المقاطعة أو العزوف عن انتخابات 2019 أصبحت تتجاوز نصف الناخبين وكانت نسبة مشاركة الشباب من 18 الى 25 سنة 13 بالمائة (94002)شابا فقط وهو ما يؤكد ان المش ......





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