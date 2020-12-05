في ارتداد الأنا إلى العزلة والانعزال - هيبة مسعودي

2020/12/05 | 11:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هيبة_مسعودي " الحب هو وحدتي مع الغير ووحدة الغير معي" هيغلعميقة هي المراجعات التي تحدثها الأزمات في المسارات الفكرية للإنسان.



والأزمة بماهي وقف في مسار ما أو " الشّدة والقحط " تصلح للتوقّف والتشخيص لاتخاذ "القرار الحاسم " لذلك باتت حاجتنا إلى مراجعات عميقة مطلبا مُلّحا لأنّ الأوبئة كما الحروب الشاملة كانت ولاتزال أزمات تحدث نقطة فارقة في التاريخ البشري.



فأيّ مراجعات ستجبرنا عليها الكورونا؟ وهل هذا ......





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