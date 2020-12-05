مغردون عراقيون يطالبون بطرد القوات الامريكية

2020/12/05 | 20:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر مغردون عراقيون في مواقع التواصل الاجتماعي عن دعمهم لقوات الحشد الشعبي والمقاومة العراقية، مطالبين بطرد القوات الامريكية من العراق والمنطقة....

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