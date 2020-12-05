2020/12/05 | 20:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تستعد دولة الامارات يوم غد الاحد، لاحتضان معرض جيتكس في دورته الـ40 وذلك بعد تأجيل موعده في وقت سابق بسبب قيود جائحة كورونا.

وقال حاكم دبي محمد بن راشد ال مكتوم في تغريدة رصدتها “يس عراق”، إنه “ينطلق غداً معرض جيتكس في دورته الـ٤٠ بمشاركة ١٢٠٠ شركة من ٦٠ دولة تعرض أحدث منتجات التقنية، وبمشاركة ٢٠٠ من أهم شركات الاستثمار في التكنولوجيا و٣٥٠ متحدث في الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية وتكنولوجيا المال ومستقبل التعليم والصحة ومستقبل العمل عن بعد”.

وكان من المقرر عقد المعرض في الفترة من 16 إلى 18 أبريل/نيسان من عام 2020 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، قبل ان يتم تأجيله.

ومعرض جيتيكس، هو أكبر معرض سنوي للتكنولوجيا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا للحواسيب والإلكترونيات.

ومن المقرر أن يناقش تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات 5G ، و تكنولوجيا الذكاء الاصنطاعي AI ، والمدن الذكية ، و مستقبل السيارات الذكية ، و دور التكنولوجيا فى تسهيل حياة الأفراد.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دبي تستعد لمعرض جيتكس: نحو 1500 شركة وشخصيات تكنولوجية لمناقشة مختلف قطاعات الذكاء الاصطناعي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دبي تستعد لمعرض جيتكس: نحو 1500 شركة وشخصيات تكنولوجية لمناقشة مختلف قطاعات الذكاء الاصطناعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).