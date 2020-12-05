العراق وعمان يناقشان الدفع بالعلاقات الثنائية لمصالح البلدين

2020/12/05 | 20:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} التقى وزير الخارجيّة فؤاد حسين مع نظيره العُمانيّ بدر البوسعيدي، وجرى في اللقاء التأكيد على أهمّية الدفع بالعلاقات الثنائيّة بما يُحقّق مصالح كلا البلدين.

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