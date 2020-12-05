بايرن ميونخ يعلن عن إصابة جديدة في صفوفه قبل مواجهة لايبزيج

2020/12/05 | 20:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية: الفرات نيوز} أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني عن إصابة جديدة في صفوفه قبل مباراته أمام لايبزيج بمنافسات البوندسليجا.

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