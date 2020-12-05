2020/12/05 | 20:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 18 دقیقة

562 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

اتخذت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، السبت، قرارات جديدة، أبرزها عدم تقليل الإجراءات الصحية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد، لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي"، اليوم، (5 كانون الأول 2020)، ذكر فيه إن "اللجنة العليا قررت استثناء الأطفال الوافدين والمسافرين دون سن (10 سنوات) من شروط فحص (PCR) عند السفر مع ذويهم، واستئناف العمل بالزيارات العائلية للنزلاء والموقوفين في السجون التابعة لوزارة العدل، على وفق شروط".

وأضاف مجيد: "التزام وزارتي التربية والتعليم العالي، بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، الخاصة بدوام المدارس والكليات، وبعكسه ستغلق المؤسسة التعليمية المخالفة".

وتابع: "التزام المحافظين بعدم إصدار التوجيهات التي تقلل من الإجراءات الواجب اتخاذها في محافظاتهم، للحد من انتشار مرض كوفيد - 19، التي أوصت بها وزارة الصحة وأقرت من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة الصحة والسلامة تعلن قرارات جديدة للحد من تفشي الجائحة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة الصحة والسلامة تعلن قرارات جديدة للحد من تفشي الجائحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).