رسول: تدمير 5 اوكار لداعش بضربات جوية في جبال مكحول

2020/12/05 | 20:43 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]وجه طيران التحالف الدولي، السبت، سلسلة من الضربات الجوية لاوكار داعش الارهابي في جبال مكحول.

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