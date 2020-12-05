رفع أكثر 45 % من مخلفات “داعش” والحروب السابقة

2020/12/05 | 20:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، عن رفع أكثر 45 % من المخلفات الحربية التي تركها “داعش” ومخلفات الحروب السابقة.

وقال الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن “قيادة العمليات المشتركة تولي اهتماماً كبيراً لإزالة المخلفات الحربية التي تركتها عصابات داعش الإرهابية وخصوصاً في المناطق المحررة والمناطق التي عاد إليها النازحون”، مشيراً إلى أن “الجهد الهندسي التابع لوزارات الدفاع والداخلية والموارد المائية وهيئة الحشد الشعبي إلى جانب الجهود الدولية يواصل العمل من أجل رفع هذه المخلفات وإبعاد أضرارها عن المواطنين”.

وأضاف أن “الجهود المشتركة هذه وصلت إلى مراحل متقدمة في رفع وإزالة مخلفات العصابات الإرهابية ومخلفات الحروب السابقة، إذ تم رفع 45 -47 % من هذه المخلفات، والعمل مستمر في الكشف عن المتبقي لتأمين الأراضي المحررة والمناطق الحدودية”.

وتابع الخفاجي أن “الأمطار والسيول تشكل خطورة كبيرة في جرف بعض المخلفات كالألغام إلى مناطق آمنة ما قد يتسبب بأضرار للمواطنين وممتلكاتهم، ما يتطلب بذل جهود كبيرة من الدوائر الهندسية في الوزارات الأمنية والساندة للكشف عنها وإزالتها”.

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