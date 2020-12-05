وزير النقل: الخطوط الجوية العراقية تحولت إلى شركة خاسرة

2020/12/05 | 20:53 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد ناصر حسين الشبلي، وزير النقل العراقي، أن الخطوط الجوية العراقية تحولت إلى شركة خاسرة.وقال ناصر الشبلي في تصريح لجريدة الصباح تابعته وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم السبت، إن شركة الخطوط الجوية العراقية بدأت منذ أربعة أشهر جراء …

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