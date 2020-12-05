اللجنة العليا تقر التوصيات الخاصة بعقود اللقاحات

2020/12/05 | 20:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اقرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، توصيات اللجنة الوطنية الاستشارية العلمية للتحصين واللجنة الاستشارية العليا، بشأن الشروط الواجب مراعاتها عند ابرام الاتفاقيات والتعاقدات مع الشركات المنتجة للقاحات لتأمين سلامة المواطنين وحفظ المال العام.جاء ذلك بناء على ماعرضته وزار ة الصحة والبيئة اثناء الجلسة الحادية والعشرين للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية المنعقدة بتاریخ 2/12/2020 وفقاً لبيان رسمي صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء.ومنحت اللجنة العليا وزير الصحة والبيئة صلاحية المناقلة بين أبواب موازنة الوزارة ودوائر الصحة مع إشعار وزارة المالية بموارد المناقلة بين الأبواب.

وأصدرت وزارة الصحة، الخميس (03 كانون الأول 2020)، بياناً حول إجراءات الوزارة بخصوص استيراد اللقاح الخاص بفايروس كورونا المستجد.وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "منذ بدء الجائحة وفور إعلان الشركات عن نيتها إنتاج اللقاحات، بدأت وزارة الصحة بالتواصل مع هذه الشركات وعقد الاجتماعات تلو الاجتماعات بشكل مباشر، أو من خلال الدائرة التلفزيونية، وتم إبرام اتفاقية مع الاتحاد العالمي للقاحات لتأمين كمية من اللقاحات تغطي 20% من سكان العراق".وأضاف البيان، أن "الوزارة فاتحت وزارة الخارجية بعدة كتب لإبلاغ سفاراتها في الدول المنتجة للقاح لإعلامنا مراحل إنتاج اللقاح، لكي يتسنى التواصل مع الشركات المعنية لتامين اللقاح لشعبنا العزيز".وأشار البيان إلى أن "قنوات التواصل، ما زالت مفتوحة مع جميع الدول والشركات التي تعمل على تطوير اللقاح، وبإشراك اللجان العلمية الاستشارية المختصة بهذا المجال".وأوضح البيان، أن "ما يخص التواصل مع شركة فايزر فقد تم عقد عدة اجتماعات معهم، بدأت في اجتماع يوم 22 تموز، عندما كانت الشركة في مراحل اجراء التجارب ووقعنا معهم اتفاقية عدم الاعلان عن المعلومات الخاصة بمراحل الانتاج وتبعتها عدة اجتماعات (في 21 أيلول، و في 1 تشرين الأول، وفي 8 تشرين الثاني)، وكان آخرها يوم 23 تشرين الثاني وفي هيئة المستشارين حول الموضوع".وبيّن البيان، أن "الاتفاق، كان وضع الشروط للتفاوض معهم، وتمت مناقشة الموضوع مع اللجان الاستشارية المختصة وهي اللجنة الاستشارية العليا واللجنة الفنية الاستشارية للقاحات، ووضعت الشروط وتم اعتمادها من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في اجتماعها يوم الأربعاء وكان من اهم الشروط هو حصول اللقاح على اعتمادية احدى المنظمات العالمية ومنظمة الصحة العالمية".وتابعت الوزارة: "فور اعلان بريطانيا اعتماد لقاح فايزر يوم الأربعاء، تواصلنا مباشرةً مع الشركة و طلبنا منهم الاجتماع غدًا لبحث آلية تأمين القضايا اللوجستية وتم تحديد الموعد".وأكملت الوزارة: "في نفس الوقت ما زلنا متواصلين مع شركة استرازنيكا وشركات صينية وأخرى وننتظر اعتماد اي من اللقاحات من قبل المنظمات العالمية حتى نشرع في التفاوض معهم".ولفت البيان إلى أن "وزارتنا فاتحت وزارة الخارجية بعدة كتب رسمية لابلاغ سفارات البلاد في الدول المنتجة للقاح لاعلامنا مراحل انتاج اللقاح لكي يتسنى التواصل مع الشركات المعنية لتامين اللقاح لأبناء شعبنا".وأكد البيان، أن "وزارة الصحة بذلت جهوداً كبيرة في السيطرة على الوباء وبامكانياتها المحدودة وفي ظل الظروف القاسية التي يمر بها البلد والوزارة مستمرة في تقديم الخدمات الصحية في مختلف المستويات واستشهد المئات من منتسبيها بمختلف عناوينهم اثناء تأدية الواجب الوطني في علاج وحماية ابناء البلد العزيز وتؤكد الوزارة استمرار استنفار كافة جهودها لتأدية واجبها الوطني والإنساني".ويوم أمس ، انفردت بغداد اليوم بنشر وثيقة صادرة عن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي استغربت عدم تواصل وزارة الصحة مع شركة فايزر للحصول على لقاح كورونا.

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