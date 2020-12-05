التحالف الدولي ينفذ ضربة جوية في جبال مكحول

2020/12/05 | 20:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن الناطق العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، السبت، تنفيذ التحالف الدولي ضربة جوية في جبال مكحول. وقال رسول في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “بأمر من قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية في سلسلة جبال مكحول، أسفرت عن تدمير خمسة أوكار لعناصر عصابات …

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