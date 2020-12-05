العثور على جثة ضابط مقتولاً داخل شقته وسط بغداد

2020/12/05 | 20:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد افاد مصدر امني، اليوم السبت، بالعثور على جثة ضابط، مقتولاً داخل شقته وسط بغداد.وقال المصدر، ان “القوات الأمنية عثرت على جثة ضابط برتبة رائد، يشغل منصب آمر سرية ضمن الفرفة 11 بالجيش العراقي، داخل شقته بمنطقة الكرادة وسط بغداد”.واضاف انه “تم فتح تحقيق من قبل الاجهزة الامنية، لمعرفة ملابسات الحادث، …

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