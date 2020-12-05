المالية النيابية عن موازنة العام المقبل: ٧٧ ترليوناً ستكفي العراق

2020/12/05 | 20:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكدت اللجنة المالية النيابية، السبت، أن تمرير موازنة 2021 يحتاج إلى شهر أو أكثر، فيما أشارت إلى أن 77 مليار دينار ستكون كافية للعراق.

وقال مقرر اللجنة في تصريح للقناة الرسمية، تابعه "ناس"، (5 كانون الأول 2020)، إن "تمرير الموازنة، يتطلب وقتا من شهر إلى 45 يوما، وأن 77 ترليون دينار ستكون كافية على العراق كموازنة".

وتابع، "هناك مبالغة في تدبير حجم وبنود النفقات في الموازنات العراقية، لكن في هذه الموازنة التي ستكون تقشفية، سندقق كل دينار يتم تخصيصه في بنود الموازنة".

وعن ما توصل إليه الوفد الكردي الذي زار بغداد بشأن الأمور المالية، قال الصفار، "المعلومات التي امتلكهاهي أن الوفد وصل إلى نتائج ايجابية بخصوص موازنة 2021 مع بغداد، والاتفاق يكون بين دول لكن ما يدور بين الإقليم وبغداد هي تفاهمات للوصول إلى نص بخصوص الموازنة وتحديد حصة الإقليم والنص الموجود حاليا بهذا الخصوص هو ناتج من التفاهمات السابقة".

وأضاف، أن "وفد الاقليم مخول ويمتلك كافة الصلاحيات من قبلحكومة كردستان، وحكومة الاقليم مستعدة لتسليم كامل الملف النفطي إلى الحكومة الاتحادية بشرط تولي الحكومة الاتحادية ملف دفع المستحقات المالية للإقليم"، مبينا أن "هذا الاتفاق ونتائج التفاهمات يجب أن يستكملا باتفاق سياسي بين الطرفين، وحكومة الكاظمي بعمرها القصير أدت واجبها وأكثر".

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