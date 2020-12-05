الكابوس العربي

2020/12/05 | 20:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أيام قليلة ويختتم العام جريانه الزمني، مخلفاً وراءه سنوات عشر رسمت عقداً مثيراً واستثنائياً في السجل التاريخي لعدد من الدول العربية، التي شهدت ثورات شعبية أو انتفاضات أو غيرها من أشكال الحراك العام، أدت إلى إزالة أو زحزحة أو تبدلات جوهرية، طالت ثوابت راسخة وجامدة سابقة في الحياة العامة، تتعلق بالمشهد السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي، أو جميعها كحزمة مترابطة، فضلاً عن أهميته كعقد محوري ومفصلي يتطلب الكثير من الدقة العلمية في دراسته بغرض تقييم الآثار الناجمة عنه سلباً وإيجاباً، وتمتعه بالمؤشرات

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