ايران تكشف عن تفاصيل جديدة حول اغتيال العالم النووي فخري زادة

2020/12/05 | 20:58 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة 7SKY

كشف نجل العالم الإيراني الراحل فخري زاده، تفاصيل جديدة، بالإضافة إلى اللحظات الأخيرة التي سبقت عملية اغتيال والده التي وقعت في العاصمة الإيرانية طهران.

وأفادت وكالة “مهر” الإيرانية“، (5 كانون الأول 2020)، نقلا عن نجل زاده قوله، إن “عملية الاغتيال لم تنفذ من مدفع رشاش مثبت على شاحنة صغيرة مركونة على جانب الطريق ويتم التحكم بها عبر الأقمار الصناعية كما ورد في الكثير منالمزاعم“.

وأضاف الابن وفقا للوكالة، “كانت هناك معركة حقيقية“، مؤكدا أن “والدته كانت بجوار زوجها عند وقوع الحادث ولكنها لم تصب بأذى من إطلاق النار“.

وقال الابن: “أصيب والدي بأربع أو بخمس أعيرة نارية“.

وتابعت الوكالة، نقلا عن حامد فخري زاده، إن “والده تلقى تحذيرًا من قبل عناصر الأمن المسؤولين عن حراسته بعدمالخروج يوم الاغتيال، لكنه رغم ذلك خرج، إذ كان ينوي حضور اجتماع مهم“، مؤكدا أنهم “في انتظار استكمال تحقيقفريق الحماية والمجلس الأعلى للأمن القومي وتزويدهم بالتفاصيل“.

وعن وضع أبيه في الأيام الأخيرة قبل مقتله قال “على مدار العشرين عامًا الماضية، كنا كل صباح عندما يغادر والدي المنزل، ننتظر من والدتي أن تتصل بنا ليلًا وتقول إن هذا قد حدث (الاغتيال)… وأخيراً، قبل أيام قليلة، اتصلت والدتي وأخبرتنا بذلك، منذ أيام تغيرت حالة والدي كثيرًا، العديد من أصدقائه المقربين رأوا رؤى في منامهم (توحي بأنه أجله قداقترب) لكنهم أخبرونا بها بعد الاغتيال“.

وذكر أن “فخري زاده حقق حلمه بالاستشهاد، وكان يحلم بذلك منذ أن كان في العشرين من عمره، وكان يرى أنه لايستشهد أحد إلا إذا استشهد في حياته، مضيفا أنه “كان يخاف على حياة حراسه فكان يقول لي دائما إذا حدث شيء للحراس لأن لهم أسرا، فكيف يرد على أهلهم فيما بعد“.

وتابع “وصل أبي إلى مكانة رفيعة في التصوف فلم يكن يترك دراسته الصوفية والفلسفية قبل صلاة الفجر وبعدها،بالإضافة إلى كثرة تلاوة القرآن، فقد كان له أيضًا رؤية خاصة في تفسير القرآن الكريم.



وكان شخصية متواضعة للغاية ،فإذا رآه أحد في الشارع فلن يلاحظ مكانته وشخصيته لأنه لا يختلف عن الناس العاديين“.

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