العراق.. رفع أكثر 45% من مخلفات الدواعش والحروب

2020/12/05 | 20:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم السبت، عن رفع أكثر 45% من المخلفات الحربية التي تركها "داعش" ومخلفات الحروب السابقة....

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