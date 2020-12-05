2020/12/05 | 20:58 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم السبت، عن رفع أكثر 45% من المخلفات الحربية التي تركها "داعش" ومخلفات الحروب السابقة....
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. رفع أكثر 45% من مخلفات الدواعش والحروب
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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